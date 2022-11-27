За прошедшие сутки, 26 ноября, на территории Николаевской области не зафиксировано ни одного обстрела.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 27 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!», - написал Виталий Ким в своем телеграмм-канале.

При этом накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области готовиться к будущим возможным атакам россиян по украинской энергосистеме.