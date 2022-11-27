За прошедшие сутки, 26 ноября, на территории Николаевской области не зафиксировано ни одного обстрела.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 27 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!», - написал Виталий Ким в своем телеграмм-канале.
При этом накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области готовиться к будущим возможным атакам россиян по украинской энергосистеме.
За прошедшие сутки, 26 ноября, на территории Николаевской области не зафиксировано ни одного обстрела.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 27 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!», - написал Виталий Ким в своем телеграмм-канале.
При этом накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области готовиться к будущим возможным атакам россиян по украинской энергосистеме.