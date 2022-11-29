Индонезия и Малайзия выразили готовность отправлять часть добытого ими газа в Турцию как для собственных нужд страны, так и для отправки на европейский рынок.

Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дьонмез, сообщает Sabah.

— И Индонезия и Малайзия заявили, если будет такая возможность, смогут отправлять часть добытого ими газа в Турцию. Это может быть для наших собственных нужд или они могут отправлять свой газ на европейский рынок из этого газового центра через наши терминалы. Мы предлагаем такую возможность, опцию, вариант, – сказал министр.

По словам министра, Турция является одной из немногих стран, которая может поставлять газ из многих мест, в частности в Европу.

Относительно получения газа из новых черноморских месторождений министр заверил, что первый газ потребители получат в 100-летие Турецкой Республики (отмечается в следующем году – ред.).

Напомним, что США ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и позволили американской компании Chevron возобновить добычу нефти в стране после возобновления Венесуэлой переговоров по гуманитарному плану.