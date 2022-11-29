Германия передала Шевченковской громаде Николаевской области 20 генераторов, 10 скважинных насосов и миниэкскаватор для восстановления поврежденных водопроводов.

Об этом сообщило посольство ФРГ в Украине.

«Скорая помощь освобожденным населенным пунктам: Германия передала Шевченковской громаде 20 генераторов, 10 скважинных насосов, а также миниэкскаватор для восстановления поврежденных водопроводов. Помощь закупило и доставило Федеральное агентство технической помощи (THW) при финансировании Федерального министерства внутренних дел», — сообщили в диппредставительстве.

Напомним, из города Балта Одесской области была передана машина с дровами для жителей Николаева.