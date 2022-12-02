Парламент принял во втором чтении евроинтеграционный законопроект №6480, открывающий дорогу уникальным украинским спиртным напиткам на рынки ЕС.

Речь идет о напитках с географическими указаниями, которые обладают особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ определяет особенности регистрации, контроля, использования и защиты географических указаний спиртных напитков и имплементирует законодательство.

— Принятие этого документа будет способствовать созданию дополнительных возможностей для переработки с/х продукции, увеличению внутреннего производства продукции с добавленной стоимостью, развитию туризма на территориях, где будет производиться уникальная продукция, созданию дополнительных рабочих мест, — отметил глава аграрного комитета Александр Гайду.

Сегодня в Украине зарегистрировано и защищается 337 иностранных географических указаний для спиртных напитков. И ни одного украинского. Это решение устанавливает требования к спиртным напиткам, что в дальнейшем позволит регистрировать их как в Украине, так и в ЕС.

— Фактически мы открываем дорогу нашей уникальной продукции на европейские рынки, — добавил Александр Гайду.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду анонсировал усиление сотрудничества между Украиной и Канадой в сфере торговли продовольственными товарами.

До этого Александр Гайду сообщил, что украинские аграрии получат доступ к новейшим сортам растений.