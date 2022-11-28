Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду анонсировал усиление сотрудничества между Украиной и Канадой в сфере торговли продовольственными товарами.

Об этом он сказал во время состоявшегося в Торонто форума Rebuild Ukraine, сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Среди участников мероприятия – более 300 компаний из Украины и Канады, которые планируют проекты восстановления Украины, в том числе в агросекторе.

Сейчас идет работа над расширением Соглашения о свободной торговле между странами.

— Канада системно поддерживает украинских аграриев: отменила пошлины и квоты на наш экспорт, первой предоставила помощь на приобретение средств временного хранения урожая, расширяет рынок нашей агропродукции, — отметил Александр Гайду.

Сумма товарооборота агропродукции между Украиной и Канадой ежегодно растет. Больше всего Украина экспортирует продукты переработки овощей, плодов, жиров, растительных масел. Наше государство активно имортирует из Канады различные виды замороженной рыбы.

— Канада, как и Украина, является мощным гарантом мировой безопасности. А также высокий уровень развития технологий в сфере ГМО, использовании пестицидов и агрохимикатов, семеноводстве. Именно в этих направлениях сегодня продолжаются изменения и в Украине. Поэтому надеемся еще более активную совместную работу между нашими государствами. Усиление этого сотрудничества – это шаг к обеспечению мировой продбезопасности, — добавил Александр Гайду.

Ранее Александр Гайду сообщил, что украинские аграрии получат доступ к новейшим сортам растений.