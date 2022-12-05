Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с начала полномасштабной войны у них с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом не возникает конфликтов. Все вопросы решаются в деловом круге, а не публично с «психами».

Об этом мэр города сообщил в интервью РБК-Украина.

— Да, конечно, есть вопросы, разные видения решения проблем, но мы это обсуждаем. У нас каждую неделю есть встречи с заместителями, мы эти вопросы решаем в деловом кругу, а не публично с «психами». Пока у нас получается так, что все работает, потому что на самом деле цель одна, — сказал он.

Мэр не исключает, что отсутствие конфликтов связано с тем, что город находился под постоянными обстрелами и не было времени «чтобы говорить».

— Как говорится: «Пока говорят дипломаты, пушки молчат». У нас наоборот – пока «разговаривали» пушки, у нас не было много времени, чтобы говорить, мы обеспечивали безопасность и жизнедеятельность в Николаеве и области. Помогаем и решаем вопросы, не вынося их на публику, – добавил мэр.

Александр Сеекевич отметил, что сейчас наблюдаются определенные конфликты между мэрами не с властной партии и центральной властью. В качестве примеров Сенкевич привел риторику в отношении городского головы Чернигова, Киева и Днепра.

— Есть у кого амбиции и украинские, и местные. Могу сказать, что, как городской голова, есть много вопросов, которые поднимаются моими коллегами, они понятны, и понятно, что на местный уровень спущено очень много вопросов, которые там же и решаются, а кажется, что это решено на государственном уровне. Скажем так, – добавил он.

Напомним, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.