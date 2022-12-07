В Николаеве разберут завалы здания лицея имени Николая Аркаса, разрушенного российской ракетой. Это нужно для того, чтобы спасти от дождей и снега лепнину.

Об этом в интервью рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Конечно, после войны мы будем восстанавливать эти объекты, как они выглядели до этого. Более того, хотим сейчас нанять рабочих для разбора завалов возле гимназии, например, для того, чтобы спасти от дождя и снега лепнину. Туда пришли архитекторы, посмотрел, мы совершили антиаварийные меры, подперли крышу, чтобы не завалило. Мы видим, что можно восстановить эту гимназию. В основном, я не могу сказать по городу, что здания, имеющие культурно-историческую ценность, не могут быть восстановлены, – сообщил мэр.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, – прим.). Российские войска обстреляли заведение во второй раз. Однако на этот раз ракета попала прямо в здание.

Разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Также сообщалось, что здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса, которое разрушила российская ракета, будет восстановлено .