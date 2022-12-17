Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне и новым попыткам наступлений.

В интервью AFP генсек призвал недооценивать Россию, поскольку она планирует затяжную войну.

— Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и начинать новые наступления, - сказал Йенс Столтенберг.

Он предупредил, что нет признаков того, что диктатор отказался от своей цели контролировать Украину. Генсек отметил, что Россия мобилизует больше сил и готова понести большие потери, а также пытается получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.

По мнению Столтенберга, скорее всего война России против Украины закончится за столом переговоров, как и большинство войн. При этом генсек подчеркнул, что любое решение должно обеспечить «победу Украины как суверенного, независимого государства».

— Самый быстрый способ добиться этого – оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли, – добавил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не в Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также оно не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций по двум основным направлениям: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или Донецкой области.