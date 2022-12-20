Следующий пакет помощи Украине от США будет включать системы ПВО Patriot и комплексы по превращению неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы JDAM, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников, США включат ЗРК Patriot в пакет военной помощи, о котором объявят на этой неделе.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни США объявят о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины. Однако он не уточнял, что именно будет включено.