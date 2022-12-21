Запланированное на завтра, 22 декабря, заседание сессии Николаевского городского совета решили перенести на 27 декабря из-за отсутствия достаточного количества депутатов.
Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— У многих в настоящее время есть проблемы с электроэнергией, с возможностью выйти в онлайн. Хотя сессия и онлайн, все равно есть некоторые препятствия. Решили, что лучше всего будет перенести ее на 10:00 вторника, 27 декабря. Там достаточно людей собирается. Провести ее быстренько, без каких-либо политических заявлений, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, к концу 2022 года депутаты Николаевского горсовета планируют заслушать отчет о бюджете 2021 года.
Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает необходимым усилить контроль за посещением депутатами сессий.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Запланированное на завтра, 22 декабря, заседание сессии Николаевского городского совета решили перенести на 27 декабря из-за отсутствия достаточного количества депутатов.
Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— У многих в настоящее время есть проблемы с электроэнергией, с возможностью выйти в онлайн. Хотя сессия и онлайн, все равно есть некоторые препятствия. Решили, что лучше всего будет перенести ее на 10:00 вторника, 27 декабря. Там достаточно людей собирается. Провести ее быстренько, без каких-либо политических заявлений, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, к концу 2022 года депутаты Николаевского горсовета планируют заслушать отчет о бюджете 2021 года.
Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает необходимым усилить контроль за посещением депутатами сессий.