Запланированное на завтра, 22 декабря, заседание сессии Николаевского городского совета решили перенести на 27 декабря из-за отсутствия достаточного количества депутатов.

Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— У многих в настоящее время есть проблемы с электроэнергией, с возможностью выйти в онлайн. Хотя сессия и онлайн, все равно есть некоторые препятствия. Решили, что лучше всего будет перенести ее на 10:00 вторника, 27 декабря. Там достаточно людей собирается. Провести ее быстренько, без каких-либо политических заявлений, - сказал Александр Сенкевич.