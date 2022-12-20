Мэр Николаева Александр Сенкевич, архивное фото

На рассмотрение сессии Николаевского городского совета, заседание которой запланировано на 22 декабря, вынесен вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаева за 2021 год. Отметим, что обычно такой отчет за прошлый год городской совет утверждает в начале года, однако в этом году соответствующее решение не принималось из-за полномасштабной войны, после 24 февраля впервые депутаты горсовета Николаева собрались на сессию только через полгода.

Об этом сообщают «НикВести».

Разработчик проекта решения - департамент финансов Николаевского городского совета. Целью и задачей принятия решения является исполнение статьи 80 Бюджетного кодекса Украины в части утверждения годового отчета о выполнении бюджета Николаевской городской территориальной громады городским советом или принятие другого решения на этот счет.

Проектом решения предлагается утвердить отчет о выполнении бюджета Николаевского городского территориального общества за 2021 год (основные показатели сводной формы отчета), отчет об использовании средств резервного фонда бюджета Николаевского городского территориального общества за 2021 год и отчет о поступлении и использовании средств целевого фонда Николаевского городского совета 2021 год. Объяснение к проекту решения содержит информацию об исполнении бюджета Николаевского городского территориального общества за 2021 год, об изменениях в росписи бюджета Николаевского городского территориального общества, внесенных в конце бюджетного периода, и об обнародовании информации об исполнении бюджета за 2021 год.

В доходную часть бюджета Николаевской городской территориальной громады за 2021 год поступило 5,1 миллиарда гривен, из них в общий фонд – 4,6 миллиарда гривен и в специальный фонд – 472,4 миллиона гривен.

Плановые показатели доходной части бюджета городской территориальной громады за отчетный период выполнены на 99,1 %, недовыполнение составило 47,4 миллиона гривен, из них налоговых и неналоговых платежей поступило сверх запланированных объемов в сумме 42,3 миллиона гривен (1,1 %) и официальные трансферты недополучены к плану в сумме 89,7 миллиона гривен (6,1 %).

Основными источниками собственных доходов общего фонда бюджета городского территориального общества остаются налог и сбор на доходы физических лиц, единый налог и плата за землю, которые составляют соответственно 66,6%, 14,2% и 9,5% общего объема налоговых и неналоговых поступлений.

Выполнение расходной части бюджета за 2021 год составило 4,7 миллиарда гривен, или 87,6% по отношению к уточненному плану на год. Из общего фонда бюджета проведены расходы на общую сумму 3,7 миллиарда гривен (95,6 %), из специального фонда – 1,038 миллиарда гривен (67,5%).

48,5% от общего объема расходов в 2021 году было израсходовано на заработную плату с начислениями - 2,3 миллиарда гривен.

Капитальные расходы составили 12,9% – 616 миллионов гривен.

По состоянию на 1 января 2022 года неиспользованными остались средства в сумме 682 932 000 гривен.

Дебиторская задолженность в целом по городу составляет 14 871 000 гривен. Основные причины: предоплата (9 миллионов гривен), задолженность арендаторов (5 миллионов гривен). По состоянию на 1 января 2022 г. кредиторская задолженность отсутствует.

Как известно, 22 ноября депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий 2023 год.

На содержание в 2023 году органов местного самоуправления из бюджета Николаева планируют выделить 412 167 000 гривен.