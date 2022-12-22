Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал инициативу главы депутатской комиссии по законности и гласности Елены Киселевой по внесению изменений в регламент горсовета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.

Об этом мэр Николаева сказал во время интервью на телеканале НИС-ТВ в среду, 21 декабря, сообщают НикВести.

— Я слышал о такой инициативе, но она должна пройти регламентную комиссию. Если такое решение будет принято, я его поддержу. Это логично. Там возникла законодательная коллизия, из-за нее был спор в начале прошедшей сессии. Выступил один из депутатов, который говорит, что как так, закон запретил деятельность политических партий некоторых, представители этих партий должны выступить с заявлением о роспуске фракций. На что сказали другие депутаты, из фракции «ОПЗЖ», что закон имеет такую силу, что остановилась деятельность партии, и, то есть, фракция автоматически прекратила существование. Заявлений о создании новой фракции или группы не поступало. Именно об этом и был спор. Депутат Павлович говорит, что в законе нет прямой нормы по роспуску фракций в случае запрета партий. Елена Киселева говорит, что мы собственным регламентом можем исправить эту коллизию на местном уровне, принять такое решение и юридически фракция будет распущена и не будет существовать. Но это не прекращает никоим образом деятельность депутатов, избранных николаевцами, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее НикВесты сообщали, что депутат Николаевского городского совета, глава комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.