У Миколаєві пройде акція на підтримку військовополонених, без вісти зниклих бійців і їхніх родин.

Про це повідомили організатори.

Учасники акції пройдуть ходою від Соборної площі до Каштанового скверу. В завершення вони повісять на «ялинку незламних» кульки зі своїми побажаннями.

Захід відбудеться 24 грудня, початок о 12:00.

Нагадаємо, звільнений з полону військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів, що росіяни поводилися з полоненими з «Азовсталі» як з тваринами – роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували.