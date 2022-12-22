У Миколаєві пройде акція на підтримку військовополонених, без вісти зниклих бійців і їхніх родин.
Про це повідомили організатори.
Учасники акції пройдуть ходою від Соборної площі до Каштанового скверу. В завершення вони повісять на «ялинку незламних» кульки зі своїми побажаннями.
Захід відбудеться 24 грудня, початок о 12:00.
Нагадаємо, звільнений з полону військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів, що росіяни поводилися з полоненими з «Азовсталі» як з тваринами – роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
У Миколаєві пройде акція на підтримку військовополонених, без вісти зниклих бійців і їхніх родин.
Про це повідомили організатори.
Учасники акції пройдуть ходою від Соборної площі до Каштанового скверу. В завершення вони повісять на «ялинку незламних» кульки зі своїми побажаннями.
Захід відбудеться 24 грудня, початок о 12:00.
Нагадаємо, звільнений з полону військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів, що росіяни поводилися з полоненими з «Азовсталі» як з тваринами – роздягали, били, заклеювали скотчем та принижували.