Николаев с рабочим визитом посетили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководители посольств Украины в разных государствах.
Об этом сообщает в Фейсбуке Николаевская ОВА.
В ходе рабочей поездки делегация, сопровождавшая руководство ОВА во главе с Виталием Кимом, посетила Николаевский судостроительный завод, где осмотрела недостроенный ракетный крейсер. К визиту на предприятие присоединился генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.
Глава МИД и послы Украины также осмотрели поврежденные здания Николаевской областной военной администрации и одной из гостиниц города. Также делегация увидела разрушенные объекты образовательной инфраструктуры – в частности, гимназию N°2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.
«Руководители заведений рассказали о нанесенном в результате вражеских обстрелах убытках и как продолжают дистанционно работать во время войны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждался ряд важных вопросов. В частности, использование влияния руководителей дипломатических учреждений Украины в мире на помощь Николаевщине в восстановлении инфраструктуры.
Как добавили в ОВА, во время визита Кулеби и руководителям дипучреждений передали из уволенного Херсона украинские флаги, подписанные бойцами Сил специальных операций ВСУ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Николаев с рабочим визитом посетили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководители посольств Украины в разных государствах.
Об этом сообщает в Фейсбуке Николаевская ОВА.
В ходе рабочей поездки делегация, сопровождавшая руководство ОВА во главе с Виталием Кимом, посетила Николаевский судостроительный завод, где осмотрела недостроенный ракетный крейсер. К визиту на предприятие присоединился генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.
Глава МИД и послы Украины также осмотрели поврежденные здания Николаевской областной военной администрации и одной из гостиниц города. Также делегация увидела разрушенные объекты образовательной инфраструктуры – в частности, гимназию N°2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.
«Руководители заведений рассказали о нанесенном в результате вражеских обстрелах убытках и как продолжают дистанционно работать во время войны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждался ряд важных вопросов. В частности, использование влияния руководителей дипломатических учреждений Украины в мире на помощь Николаевщине в восстановлении инфраструктуры.
Как добавили в ОВА, во время визита Кулеби и руководителям дипучреждений передали из уволенного Херсона украинские флаги, подписанные бойцами Сил специальных операций ВСУ.