Николаев с рабочим визитом посетили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководители посольств Украины в разных государствах.

Об этом сообщает в Фейсбуке Николаевская ОВА.

В ходе рабочей поездки делегация, сопровождавшая руководство ОВА во главе с Виталием Кимом, посетила Николаевский судостроительный завод, где осмотрела недостроенный ракетный крейсер. К визиту на предприятие присоединился генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

Глава МИД и послы Украины также осмотрели поврежденные здания Николаевской областной военной администрации и одной из гостиниц города. Также делегация увидела разрушенные объекты образовательной инфраструктуры – в частности, гимназию N°2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

«Руководители заведений рассказали о нанесенном в результате вражеских обстрелах убытках и как продолжают дистанционно работать во время войны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждался ряд важных вопросов. В частности, использование влияния руководителей дипломатических учреждений Украины в мире на помощь Николаевщине в восстановлении инфраструктуры.

Как добавили в ОВА, во время визита Кулеби и руководителям дипучреждений передали из уволенного Херсона украинские флаги, подписанные бойцами Сил специальных операций ВСУ.