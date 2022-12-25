Для удержания Херсонского плацдарма российское командование сосредоточило лучшие силы и пыталось перехватить стратегическую инициативу и использовать плацдарм для наступательных действий, чтобы остановить давление украинцев со всех сторон. Последняя успешная попытка атаковать российские десантники была предпринята 15 августа в селе Благодатное (до 2016-го года - Комсомольске) Николаевской области.

О тактике россиян поведал главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

Он сообщил, что эту такую совершил штурмовой отряд из состава 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии под командованием командира полка полковника Виталия Сукуева (позывной Легион). Его боевой приказ нашли и передали журналисту воины 126-й одесской бригады Терообороны, захватившие разгромленный командный пункт 108 полка возле села Киселевка.

«Сейчас после поражения в Херсоне российское командование завершает переформирование воздушно-десантных войск и снова возвращает десантников на фронт. Поэтому интересно как спланировал атаку враг, потому что именно благодаря четкой планировке и выполнению им удалось на время захватить село. Украинские воины выбили россиян оттуда после продолжительных боев», - пишет Юрий Бутусов.

Он проанализировал найденный боевой приказ и рассказал, что в составе 108 полка был создан штурмовой отряд «Шторм» в составе такой боевой техники:

3 танка Т-72Б3 (из состава танкового батальона десантной дивизии);

7 БМД-2;

до 34 120 мм самоходных пушек 2С9 Нона (два дивизиона);

1 реактивной системы залпового огня ТОС-1;

до 8 БМ-21 «Град» (из состава 8-го артполка ЧФ);

1 самоходного противотанкового комплекса «Хризантема»;

до 18 САУ Мста-С (штатная численность дивизиона 291-й артбригады, выделенная для контрбатарейной борьбы).

«То есть основным средством прорыва обороны россияне определили артиллерию и сосредоточили на узком участке фронта около 60 артиллерийско-ракетных систем со значительным количеством снарядов. Численность штурмового отряда: судя по количеству БМД-2, штурмовая группа состояла из двух взводов десантников, скорее всего неполного состава, общей численностью до 40 бойцов. Для закрепления на захваченном рубеже применялся резерв в составе роты, то есть до 80 бойцов. Для поражения наших позиций враг совершил с 5.00 до 16.50 8 последовательных артиллерийских налетов», - рассказал Юрий Бутусов.

Сама атака была запланирована на вечер на 16.00, чтобы после закрепления на позиции усложнить ведение ответного огня и проведение немедленной контратаки украинцев.

Скриншот с карты DeepStateMAP

Характерно для боев летом, что корректировку огня такой мощной артиллерии, приданой штурмовому отряду, осуществлял один-единственный коммерческий квадрокоптер, очевидно, типа Мавик, отмечает Юрий Бутусов. Причем квадрокоптер не корректировал огонь в режиме онлайн, а снимал результаты огневого налета, а затем садился, и данные поражения просматривались командиру для планирования последующего обстрела.

Сейчас противник применяет большее количество квадрокоптеров, и может производить корректировку в режиме реального времени.

«Штурмовой отряд не имел задачи оставаться на позициях. Он выполнил задание и передал захваченные позиции другому подразделению, очевидно, резервной роте, которая должна была закрепиться уже в темное время. Чтобы сохранить силы штурмового закона, россияне сразу запланировали его отвод в тыл. Итак, в результате 108-му полку удалось со значительными потерями захватить село, но дальше продвинуться 7-я десантно-штурмовая дивизия не смогла. Увлечение Благодатного стало последней успешной российской атакой, которая очень дорого обошлась россиянам, и в дальнейшем они пытались удержаться в обороне», – отметил Юрий Бутусов.

Командир 108-го полка, руководившего боем, полковник Сукуев был уничтожен в этом же районе 28 сентября, а вскоре российские десантники скрылись из Херсона под ударами украинских войск.