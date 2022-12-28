Народный депутат Максим Дырдин рассказал о самых больших проблемах Первомайского района Николаевской области, который он представляет в Верховной Раде, а также о том, как удается их решать.
Об этом он рассказал в интервью изданию Гард.City.
По его словам, самые большие проблемы района связаны с дорогами и медициной.
— В своей программе как депутат-мажоритарщик я декларировал, что буду на решении этих проблем делать наибольший акцент. И считаю, что в этом направлении я предпринимал достаточно усилий, - отметил Максим Дирдин.
В первую очередь, речь идет о дорогах государственного значения.
- Начало было положено в 2020-2021 годах, отрезок Кривое Озеро - Врадиевка. Но ведь вы понимаете, что прежде чем начать непосредственно процесс ремонта, необходимо понять процесс финансирования, изготовить проекты, провести тендерные процедуры. Программа «Большая стройка» Президента Украины Владимира Зеленского позволила реализовать этот проект у нас, в Первомайском районе. Если бы не война, то в этом году были бы полностью сделаны дороги Первомайск – Кривое Озеро, Первомайск – Лысая Гора и еще два отрезка: от границы Кировоградской области до Генивки. А также два участка в следующем году. В феврале 2022-го уже подыскивали место, где будет размещаться асфальтный завод, вероятно, это было бы у нас, в Мигии. Война все это перечеркнула, – говорит политик.
По его словам, задача мажоритарного народного депутата состоит в том, чтобы его округ не был обделен вниманием, а не в распределении средств. Как пример, он отметил, что в 2015-2019 годах в Первомайском районе не строились новые дороги.
— Что касается областных дорог, то пришлось нам сделать еще отрезок Арбузинка — Александровка, в Агрономию подлатать, потому что там тоже 20 лет ничего не делалось. Из-за областных депутатов удалось совершить дорогу Первомайск — Крымку. Еще Каменный Мост и Конецполь. Здесь инициатива областных депутатов Виталия Порхуна и Игоря Савченко. В городе был проект на 3 миллиона гривен – улица Каменомостовская. Депутат Порхун на городской сессии убеждал расширить проект за счет областных средств при условии, что он лоббирует финансирование. Некоторые были против, выступали, убеждали, что ничего не получится и не нужно увеличивать. Однако все получилось, – сказал Максим Дирдин.
Что касается дороги в Концеполе, то политик обращался письмами к «Укравтодору», показывал министру инфраструктуры Александру Кубракову фото — какие там ямы в колено. И дорогу совершили. Еще 200 метров были сделаны на средства городского бюджета.
Почему начали делать Каменомостовскую? Была такая логика: от Первомайска до Кривого Озера. Здесь коммунальные, там государственная дорога, но чтобы было сделано и люди могли ехать в Одессу, в Киев через Кривое Озеро. Это что касается дорог.
Что касается медицины, то здесь много проблем, отмечает Максим Дирдин. По его словам, есть хорошие специалисты — не хватает оборудования или морально устарело.
— Если взять основные моменты по медицине, то за 2021 год удалось народным депутатам, в большинстве своем мажоритарщикам, добиться в государственном бюджете увеличения суммы на социально-экономическое развитие для своих регионов. А это 30 миллионов гривен на каждый округ. И тогда уже депутаты, глядя на ситуацию, которая делается в регионе, обращались в Кабмин направить те средства на то или иное. Мы анализировали ситуацию в медицине. Конечно, не только города Первомайска, хотя раньше были такие упреки: «Выберут Дирдина, он будет заботиться исключительно о родном городе». Однако вы можете видеть результаты. Кривое Озеро, Врадиевка, Арбузинка, Благодатное, Мигия, Каменомостовская община, Синюхин Брид и, конечно, Первомайск.
Однако если взять опорные больницы, это Первомайск, Кривое Озеро, Врадиевка, Арбузинка. И вот первое – по транспорту. А его нет. Мы начали выискивать средства, просить через бюджет, чтобы выделяли средства на приобретение автомобилей. Купили несколько – на Первомайск, Арбузинку, Мигиевскую общину, Врадиевку. Кстати, о Врадиевке. За все 30 лет независимости Украины ни разу больница не получала новый автомобиль. Ни одного! В прошлом году они получили новый современный специализированный автомобиль, причем именно такой, который хотели, - приобретенный при содействии народного депутата через государственный бюджет за средства налогоплательщиков, - сказал Максим Дирдин.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Народный депутат Максим Дырдин рассказал о самых больших проблемах Первомайского района Николаевской области, который он представляет в Верховной Раде, а также о том, как удается их решать.
Об этом он рассказал в интервью изданию Гард.City.
По его словам, самые большие проблемы района связаны с дорогами и медициной.
— В своей программе как депутат-мажоритарщик я декларировал, что буду на решении этих проблем делать наибольший акцент. И считаю, что в этом направлении я предпринимал достаточно усилий, - отметил Максим Дирдин.
В первую очередь, речь идет о дорогах государственного значения.
- Начало было положено в 2020-2021 годах, отрезок Кривое Озеро - Врадиевка. Но ведь вы понимаете, что прежде чем начать непосредственно процесс ремонта, необходимо понять процесс финансирования, изготовить проекты, провести тендерные процедуры. Программа «Большая стройка» Президента Украины Владимира Зеленского позволила реализовать этот проект у нас, в Первомайском районе. Если бы не война, то в этом году были бы полностью сделаны дороги Первомайск – Кривое Озеро, Первомайск – Лысая Гора и еще два отрезка: от границы Кировоградской области до Генивки. А также два участка в следующем году. В феврале 2022-го уже подыскивали место, где будет размещаться асфальтный завод, вероятно, это было бы у нас, в Мигии. Война все это перечеркнула, – говорит политик.
По его словам, задача мажоритарного народного депутата состоит в том, чтобы его округ не был обделен вниманием, а не в распределении средств. Как пример, он отметил, что в 2015-2019 годах в Первомайском районе не строились новые дороги.
— Что касается областных дорог, то пришлось нам сделать еще отрезок Арбузинка — Александровка, в Агрономию подлатать, потому что там тоже 20 лет ничего не делалось. Из-за областных депутатов удалось совершить дорогу Первомайск — Крымку. Еще Каменный Мост и Конецполь. Здесь инициатива областных депутатов Виталия Порхуна и Игоря Савченко. В городе был проект на 3 миллиона гривен – улица Каменомостовская. Депутат Порхун на городской сессии убеждал расширить проект за счет областных средств при условии, что он лоббирует финансирование. Некоторые были против, выступали, убеждали, что ничего не получится и не нужно увеличивать. Однако все получилось, – сказал Максим Дирдин.
Что касается дороги в Концеполе, то политик обращался письмами к «Укравтодору», показывал министру инфраструктуры Александру Кубракову фото — какие там ямы в колено. И дорогу совершили. Еще 200 метров были сделаны на средства городского бюджета.
Почему начали делать Каменомостовскую? Была такая логика: от Первомайска до Кривого Озера. Здесь коммунальные, там государственная дорога, но чтобы было сделано и люди могли ехать в Одессу, в Киев через Кривое Озеро. Это что касается дорог.
Что касается медицины, то здесь много проблем, отмечает Максим Дирдин. По его словам, есть хорошие специалисты — не хватает оборудования или морально устарело.
— Если взять основные моменты по медицине, то за 2021 год удалось народным депутатам, в большинстве своем мажоритарщикам, добиться в государственном бюджете увеличения суммы на социально-экономическое развитие для своих регионов. А это 30 миллионов гривен на каждый округ. И тогда уже депутаты, глядя на ситуацию, которая делается в регионе, обращались в Кабмин направить те средства на то или иное. Мы анализировали ситуацию в медицине. Конечно, не только города Первомайска, хотя раньше были такие упреки: «Выберут Дирдина, он будет заботиться исключительно о родном городе». Однако вы можете видеть результаты. Кривое Озеро, Врадиевка, Арбузинка, Благодатное, Мигия, Каменомостовская община, Синюхин Брид и, конечно, Первомайск.
Однако если взять опорные больницы, это Первомайск, Кривое Озеро, Врадиевка, Арбузинка. И вот первое – по транспорту. А его нет. Мы начали выискивать средства, просить через бюджет, чтобы выделяли средства на приобретение автомобилей. Купили несколько – на Первомайск, Арбузинку, Мигиевскую общину, Врадиевку. Кстати, о Врадиевке. За все 30 лет независимости Украины ни разу больница не получала новый автомобиль. Ни одного! В прошлом году они получили новый современный специализированный автомобиль, причем именно такой, который хотели, - приобретенный при содействии народного депутата через государственный бюджет за средства налогоплательщиков, - сказал Максим Дирдин.