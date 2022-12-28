Максим Дирдин, фото из архива политика

Народный депутат Максим Дырдин рассказал о самых больших проблемах Первомайского района Николаевской области, который он представляет в Верховной Раде, а также о том, как удается их решать.

Об этом он рассказал в интервью изданию Гард.City.

По его словам, самые большие проблемы района связаны с дорогами и медициной.

— В своей программе как депутат-мажоритарщик я декларировал, что буду на решении этих проблем делать наибольший акцент. И считаю, что в этом направлении я предпринимал достаточно усилий, - отметил Максим Дирдин.

В первую очередь, речь идет о дорогах государственного значения.

- Начало было положено в 2020-2021 годах, отрезок Кривое Озеро - Врадиевка. Но ведь вы понимаете, что прежде чем начать непосредственно процесс ремонта, необходимо понять процесс финансирования, изготовить проекты, провести тендерные процедуры. Программа «Большая стройка» Президента Украины Владимира Зеленского позволила реализовать этот проект у нас, в Первомайском районе. Если бы не война, то в этом году были бы полностью сделаны дороги Первомайск – Кривое Озеро, Первомайск – Лысая Гора и еще два отрезка: от границы Кировоградской области до Генивки. А также два участка в следующем году. В феврале 2022-го уже подыскивали место, где будет размещаться асфальтный завод, вероятно, это было бы у нас, в Мигии. Война все это перечеркнула, – говорит политик.

По его словам, задача мажоритарного народного депутата состоит в том, чтобы его округ не был обделен вниманием, а не в распределении средств. Как пример, он отметил, что в 2015-2019 годах в Первомайском районе не строились новые дороги.

— Что касается областных дорог, то пришлось нам сделать еще отрезок Арбузинка — Александровка, в Агрономию подлатать, потому что там тоже 20 лет ничего не делалось. Из-за областных депутатов удалось совершить дорогу Первомайск — Крымку. Еще Каменный Мост и Конецполь. Здесь инициатива областных депутатов Виталия Порхуна и Игоря Савченко. В городе был проект на 3 миллиона гривен – улица Каменомостовская. Депутат Порхун на городской сессии убеждал расширить проект за счет областных средств при условии, что он лоббирует финансирование. Некоторые были против, выступали, убеждали, что ничего не получится и не нужно увеличивать. Однако все получилось, – сказал Максим Дирдин.

Что касается дороги в Концеполе, то политик обращался письмами к «Укравтодору», показывал министру инфраструктуры Александру Кубракову фото — какие там ямы в колено. И дорогу совершили. Еще 200 метров были сделаны на средства городского бюджета.

Почему начали делать Каменомостовскую? Была такая логика: от Первомайска до Кривого Озера. Здесь коммунальные, там государственная дорога, но чтобы было сделано и люди могли ехать в Одессу, в Киев через Кривое Озеро. Это что касается дорог.

Что касается медицины, то здесь много проблем, отмечает Максим Дирдин. По его словам, есть хорошие специалисты — не хватает оборудования или морально устарело.