Соборная площадь в Николаеве, фото Катерина Середа

Депутаты от фракции «Пропозиція», а также глава Николаевской ОВА Виталий Ким не дали голоса за внесение в регламент Николаевского городского совета изменений, закрепляющих роспуск фракций в случае запрета представляемых ими партий.

Редакция «НикВести» получила результаты поименного голосования депутатов горсовета по вопросу, рассмотренному на сессии городского совета 27 декабря 2022 года.

Как известно, депутат Николаевского городского совета, председатель комиссии по законности Елена Киселева инициировала внесение изменений в регламент городского совета, чтобы зафиксировать роспуск фракций в случае запрета деятельности партий, от которых они были избраны.

Этот вопрос вызвал дискуссию во время его рассмотрения на сессии, в результате чего он не набрал необходимое количество голосов. В частности, против принятия решения выступил депутат от «Пропозиції» Евгений Павлович. Он считает, что приняв такие изменения, горсовет возьмет на себя ответственность депутатов, избранных от ОПЗЖ, по роспуску фракции. Депутат утверждает, что они должны выполнить решение суда о запрете партий и заявить о самороспуске, как это сделали их коллеги в Николаевском и Первомайском райсоветах, а также депутаты Партии Шария в Николаевском горсовете.

В голосовании по этому вопросу приняли участие 36 депутатов и мэр. Как известно, сессия проводилась в режиме видеоконференции, а потому, к сожалению, идентифицировать одного участвовавшего в голосовании депутата не удалось, поскольку он обозначен как «Пользователь Zoom». Пользователь «Николаевский зоопарк» — депутат Владимир Топчий, который является директором соответствующего коммунального учреждения.

Против выступили 4 депутата, а именно: Евгений Павлович («Пропозиція»), Елена Шапошникова («Пропозиція»), Мария Грачева («Пропозиція») и Анна Ременникова («Пропозиція»).

Воздержались 10 депутатов, среди которых пятеро представителей «Пропозиції», а именно Дмитрий Иванов, Владимир Топчий, Анатолий Петров, Дмитрий Сичко, Максим Коваленко. А также депутат Юлия Белановская, избранная от запрещенной «ОПЗЖ», депутаты Виталий Ким и Рамиль Агабеков от «Слуги народа», Светлана Бабарика от партии «Европейская солидарность» и Татьяна Кравчук от запрещенной «Партии Шария».

Мэр Николаева Александр Сенкевич, представляющий партию «Предложение», проголосовал за принятие этого решения.

Напомним, 20 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий ОПЗЖ, Партия Шария и ряда других на время военного положения.

Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», одноименной фракции в возглавляемом им горсовете, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.