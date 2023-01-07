Из-за длительной оккупации херсонские коммунальщики потеряли возможность организовать работу городской свалки. Это привело к переполненности свалки и несоблюдению технологии захоронения отходов.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

— Директор КП уволилась 2 сентября 2022 г. С момента деоккупации города никто не осуществляет руководство предприятием, поскольку и.о. директора предприятия находится в Киеве и не желает возвращаться в Херсон из-за опасной ситуации в связи с постоянными обстрелами, – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, у коммунального предприятия нет денег на счетах, накопилась задолженность по заработной плате работников.

Из-за того, что и.о. директор предприятия не открыл казначейский счет, не получил электронную подпись и печати, невозможно получение финансовой помощи предприятием из бюджета городской тергромады, заключение договорных отношений с предприятиями и учреждениями.

В горсовете отметили, что неустановленные лица брали деньги с перевозчиков за выгрузку мусора на полигоне, но распределение мусора по фракциям не производилось.

Для налаживания работы свалки городские власти решили привлечь предприятие из Белой Церкви. Ему понадобится 7-10 дней для запуска работы свалки.

Поскольку компании, вывозившие мусор на свалку, уехали из города, в Херсоне остался монополист «Группа компаний ХАКС», который вывозит мусор с нарушением установленных сроков.

Учитывая сложную ситуацию, городские власти в Херсоне приняли решение о создании единого КП, обеспечивающего благоустройство города на базе КП «Парки Херсона».

Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.