Два человека были ранены 6 января в результате стрельбы в городе на юге Косово, где большинство населения составляют сербы, сообщили официальные лица Косово и Сербии.

Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

Жертвами стали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина, несшие дубовые ветви (это традиция православных сербов в канун Рождества). Раненые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили власти.

33-летний мужчина с инициалами А.К. был арестован. Министр обороны Арменд Мехай сообщил в Facebook, что мужчина является участником косовских сил безопасности. Случай «рассматривается в соответствии с нормами и законами, действующими у нас в Министерстве обороны и безопасности», – указал Мехадж, выразив глубокую жалость по поводу инцидента и пожелав раненым скорейшего выздоровления.

Стрельба произошла около 15:20 по местному времени в городе Штрпце. По данным полиции, огонь был открыт из двигавшегося автомобиля, на этом же транспортном средстве нападающий скрывался с места происшествия.

Напомним, что группа из около 20 человек, часть которых одета в камуфляж, вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.

На севере Косово, где в последние недели обострилась напряженность между правительством и этнической сербской общиной, появились новые блокпосты.