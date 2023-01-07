В последние несколько недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.

Об этом сообщает в субботнем обзоре разведывательное сообщество министерства обороны Великобритании.

— В последние три недели боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города, — говорится в сообщении.

Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.

— Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях. Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области, – отмечают в разведке.

Напомним, ВСУ контролируют огнем трассу между Кременной и Сватовым.