ВСУ контролируют огнем трассу между Кременной и Сватовым.

Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Силы обороны постепенно продвигаются по направлению Сватово-Кременная. В то же время россияне безуспешно контратакуют возле Стельмаховки и Макеевки.

Отдельно Гайдай упомянул о стратегически важной трассе Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк.

- Трассу Р-66 контролируем огнем, иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику, - отметил Гайдай.

По его информации, после деоккупации Сватового и Кременной, россияне готовятся защищать Старобельск. После того, как ВСУ вернут этот город, оккупанты отойдут на линию разграничения 2014 — февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские захватчики репрессировали 30 жителей села Половинкино Луганской области, обвиненных в работе на Силы обороны Украины.