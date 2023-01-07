Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») состоится 20 января.

Об этом сообщили в министерстве обороны Германии.

В рамках подготовки ко встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

— Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности, бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot, – говорится в сообщении.

Кристине Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.

— Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и тесную координацию. Вместе мы сильнее, – сказала она.

В Пентагоне отметили, что Ллойд Остин «высоко оценил» решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.

— Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине, – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.