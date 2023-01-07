Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») состоится 20 января.
Об этом сообщили в министерстве обороны Германии.
В рамках подготовки ко встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
— Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности, бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot, – говорится в сообщении.
Кристине Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.
— Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и тесную координацию. Вместе мы сильнее, – сказала она.
В Пентагоне отметили, что Ллойд Остин «высоко оценил» решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.
— Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине, – говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») состоится 20 января.
Об этом сообщили в министерстве обороны Германии.
В рамках подготовки ко встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
— Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности, бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot, – говорится в сообщении.
Кристине Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.
— Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и тесную координацию. Вместе мы сильнее, – сказала она.
В Пентагоне отметили, что Ллойд Остин «высоко оценил» решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.
— Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине, – говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.