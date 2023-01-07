В субботу, 7 января, украинские власти официально ввели санкции против многих российских артистов, поддерживающих войну.

Об этом говорится в сообщении пресс- службы Офиса президента.

В ведомстве отметили, что президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда граждан РФ.

В список лиц, против которых ввели ограничения, попали: певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певцы Дмитрий Билан и Сергей Лазарев, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагеимо Телегина, певица Пелагеимо Телегина певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Напомним, Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.