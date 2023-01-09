Россия использует свои новейшие истребители для запуска ракет по Украине за тысячи километров от границы. В Москве боятся направлять их поближе к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в своде, по меньшей мере, с июня 2022 года ВКС России использовали Су-57 FELON для выполнения миссий против Украины. Эти миссии ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух» по территории Украины.

По данным британской разведки, FELON – это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, в котором используются технологии малозаметности и передовая авионика. На последних доступных изображениях видно, как пять самолетов FELON припаркованы на авиабазе Актюбинск, где находится 929 Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

«Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба репутации, сокращению экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON через Украину. Это симптом того, что Россия по-прежнему не подвержена риску, применяя свои военно-воздушные силы в войне», — подчеркивают Минобороны Британии.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили более 20 районов сосредоточения российских войск и топливный склад.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа «Орлан-10»