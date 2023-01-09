Папа Франциск заявил, что войны, подобные происходящей в Украине, где гражданские районы подвергаются невыборному уничтожению, являются «преступлением против Бога и человечества».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франциск сделал свои замечания в своей ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными по Ватикану, в обзоре мировой ситуации, который стал неофициально известен как его обращение «положение в мире».

Франциск говорил о «войне в Украине с ее последствиями смерти и разрушения, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибают люди не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза».

Затем он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что «каждый акт войны, направленный на невыборное уничтожение целых городов или больших территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения».

Говоря о кубинском ракетном кризисе 1962 года, он сказал: «К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и боль».

Он повторил свой призыв к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже владение им в целях сдерживания является «аморальным».

Ранее Папа Римский Франциск снова заявил, что война в Украине достигла мировых масштабов. Он считает, что боевые действия скоро не закончатся.