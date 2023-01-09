Муж сдавал врагу позиции ВСУ и прославлял армию государства-агрессора.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

— Следствием установлено, что обвиняемый, имея пророссийские взгляды, систематически собирал данные о местоположениях военнослужащих, оружии и технике ВСУ на территории Николаева. Он размещал их в Телеграмм-канале антиукраинской направленности, говорится в сообщении.

В начале сентября 2022 года мужчина разместил информацию по фото о перемещениях, расположении на территории города вооружения и подразделений Вооруженных Сил Украины. На изображение он нанес условные метки и текстовое сообщение с объяснением и привязкой к Интернет-карте.

Кроме того, обвиняемый неоднократно всячески поддерживал и прославлял русских солдат и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаева по фактам несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольную ячейку запрещенной «Партии Шария», которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе.