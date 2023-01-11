Артиллерия калибра 155 мм, фото: EPA

Пакистан собирается отправить 159 контейнеров с боеприпасами в Украину в ближайшее время, в частности, снаряды для артиллерии калибра 155 мм.

Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники в Исламабаде, пишет ЛІГА.net.

По словам источников, судно из Пакистана отправит боеприпасы в порт польского Гданьска для передачи их Украине – груз будет содержать снаряды 155 мм, метательные заряды M4A2, капсулы M82 и взрыватели PDM.

Корабль с боеприпасами должен отправиться во второй половине января – Пакистан может получить помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывает тесное военное сотрудничество – с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на почти $1,6 млрд. Исламабад заключал соглашение с Киевом на ремонт своего парка танков Т-80УД на 85,6 млн долларов.

Напомним, Латвия может предоставить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger и предложить обучение для украинских военных.

Кроме того, Канада купит для Украины систему NASAMS.