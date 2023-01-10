Латвия может предоставить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger и предложить обучение украинских военных.

Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце, передает Общественное вещание Латвии.

По словам Инары Мурниеце, о новой партии зенитных комплексов может быть объявлено на следующем заседании в формате Рамштайн.

— На самом деле, украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского, – сказала министр.

Учитывая ту помощь, которую Латвия ранее предоставила Украине, можно было бы снова предложить зенитно-ракетные комплексы Stinger.

— Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают наибольшую признательность Латвии за пришедшие к войне Stinger, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать (помогать) со Stinger, – отметила Инара Мурниеце.

Министр также считает, что Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны, поэтому Латвия также могла бы продлить их поставки.

Ранее правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры о выделении 559 640 евро на непредвиденные расходы для украинских государственных масс-медиа.