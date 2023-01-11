Сегодня, 11 января, Николаев с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она ознакомилась с презентацией программы реабилитации военнослужащих после возвращения из плена, разработанной представителями Консультационного центра Южного региона.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Анна Маляр отметила, что Николаев — это первый город, где заработала подобная программа, и именно наш город станет примером для других регионов по внедрению стратегий возвращения к нормальной жизни находившихся в плену военнослужащих.

— Сегодня Николаев — лидер, первопроходец, образец для всех других регионов, каким образом можно обустроить постреабилитационный период для наших военнослужащих, возвращающихся из плена. Нам очень важно продемонстрировать государственную поддержку, потому что мы с вами все ждем возвращения этих людей. Нам очень важно, чтобы наши военнопленные вернулись полными сил к тому делу, которым они хотят заниматься. Большинство из них остается военнослужащими, – сказала Анна Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что вопрос обмена пленных, вопрос освобождения и реабилитация украинских военнослужащих с момента полномасштабного вторжения вышел совсем на другой уровень, чем это было с 2014 года.

— Сегодня Украина демонстрирует всему миру, что мы полностью придерживаемся норм и правил международного права по обращению с пленными и мы готовы к полностью открытому процессу обмена. Процесс реабилитации – это очень серьезный вызов для Украины. Инфраструктура, которая сейчас строится под руководством координационного штаба Главного управления разведки Минобороны и с огромным вкладом и участием местных властей. Это демонстрация того, что мы едины и мы вместе на всех фронтах – и на том фронте, где военные ожидают помощи от нас, а не мы от них, – подчеркнула Анна Маляр.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева отметила, что программа бывших военнопленных разрабатывалась с учетом предложений военных, которые проходили первичную реабилитацию по возвращении из плена. Будет работать она на базе Николаевского областного госпиталя ветеранов и городского центра реабилитации воинов АТО.

— Эта программа реабилитации, которая стартует на базе Южного региона координационного штаба по обращению с военнопленными, была проработана на основании предложений наших ребят, которые проходили первые реабилитации после своего возвращения. Это реабилитационная программа, рассчитанная и на мужчин, и на женщин. Она продолжалась, мы ставим целью полное восстановление наших людей: адаптация, реинтеграция к нормальной полноценной жизни. В этой программе принимает участие местное самоуправление со всеми представителями власти областного и городского уровня, – сказала Анна Замазеева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в свою очередь добавил, что городские власти привлекли к работе программы реабилитации бывших военнопленных Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО.

— Николаев как центр региона не мог остаться в стороне. Мы включили наш Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО в этот проект. Сейчас на нас большая ответственность, чтобы все это интегрировать и дать лучшее качество, лучшие услуги тем людям, которые сегодня в этом нуждаются, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 8 января стало известно, что в результате обмена военнопленными домой вернулись 50 украинских воинов: 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.