Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заверил журналистов, что проблем с центральным водоснабжением в Николаеве нет. В настоящее время коммунальщики сталкиваются с последствиями использования соленой воды в сети.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

— Я бы хотел проговорить эту тему, чтобы мы к ней не возвращались в принципе. Проблем с водой в Николаеве нет от слова совсем. Есть последствия того, что мы использовали соленую воду, есть ремонты, отключение определенных районов, например на полсуток, на сутки для ремонта. И это изменяющаяся текущая ситуация. Но мы информируем людей с точки зрения, что предупреждаем, что не будет воды в такой период времени и прочее, но это уже гражданская жизнь, мы восстанавливаем, ремонтируем инфраструктуру. В принципе, проблемы нет. Если будет проблема глобальная из-за разрушений, я об этом скажу. То есть, сейчас в текущей ситуации в Николаеве проблем с водой нет, — сказал он.

Напомним, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.