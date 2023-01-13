Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить цену на российскую нефть.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

— Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем раньше. Ее пересмотр должен начаться в ближайшее время, – отметила премьер-министр Эстонии.

Кайя Каллас также призвала увеличить объемы военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву по пути в мир.

— Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам, посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру, подчеркнула политик.

Напомним, цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

Между тем, в Кремле заявили, что еще не видели случаев ограничения цен на российскую нефть, введенного Западом в прошлом месяце.

При этом ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит Москве 172 миллиона долларов в день (или 160 миллионов евро).