Венгрия не позволит транзит для поставки вооружения в Украину. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объяснил это «заботой» о 100 000 этнических венграх Закарпатья.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на Hirado.hu.

Гуйяш сказал, что Венгрия могла бы обеспечить транспортировку в Украину только через Закарпатскую область, а делать она этого не будет, чтобы защитить жителей. По его словам, каждое правительство само решает, насколько далеко хочет зайти в поддержку Украины, но вмешательство хотя бы одного государства НАТО может стать началом Третьего мирового.

Венгерское правительство Орбана годами занимало откровенно пророссийскую позицию и препятствовало Украине в некоторых вопросах. В частности, чинил препятствия в применении антироссийских санкций. А в декабре Будапешт еще и выступил против предоставления Евросоюзом Украине 18 млн. евро помощи.

К тому же венгры заявили, что не позволят украинским военным тренироваться на своей территории в рамках миссии ЕС, потому что они «за мир».

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты.