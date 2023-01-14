Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет ничем не оправданным враждебным актом против человечества. США и Япония продолжат поддерживать Украину. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам двусторонней встречи, сообщает Белый дом.

В заявлении говорится, что Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с проблемами, которые только усугубляются: от действий Китая, несовместимых с основанным на правилах международным порядком, до провокаций со стороны Северной Кореи.

«Между тем, в Европе Россия продолжает свою несправедливую и жестокую агрессивную войну против Украины. Мы решительно выступаем против каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением в любой точке мира», – говорится в заявлении.

Байден и Кисида отметили, что США и Япония должны продолжать укреплять индивидуальный и коллективный потенциал.

«Мы также признаем, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за пределы географии. Объединившись через Атлантический и Тихий океаны, мы выступили вместе против несправедливой и жестокой агрессивной войны России против Украины, и мы будем продолжать вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет враждебным актом против человечества и ничем не оправдано. И мы продолжим поддерживать Украину перед отвратительными атаками России на критически важные объекты инфраструктуры», – говорится в заявлении.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Путину удалось умерить НАТО в военной помощи Украине путем угроз ядерным оружием, но он блефует.