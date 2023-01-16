Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что преступления России не останутся безнаказанными, в том числе и обстрелы жилого дома в Днепре.

Об этом пишет "УП».

— Еще один российский ракетный обстрел по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданских лиц, в том числе детей. Эти преступления не останутся безнаказанными, – отметил он

Кроме того, он подчеркнул, что «ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».