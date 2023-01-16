Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что министерство работает над возобновлением работы Николаевского морского порта.

Об этом он сообщил на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».

— Прекрасно понимаю, что все-таки нужно, чтобы заработал порт в городе. Мы над этим работаем не только мы, работают постоянно и партнеры, поверьте. Никакая встреча не начинается без этого вопроса, если это касается темы зерна. Поэтому, я думаю, что все, что мы запланировали – все сделаем, – сказал Александр Кубраков.

Напомним, что с конца декабря 2022 года наблюдается постепенное возобновление закупок зерновых в Николаевском морпорте отдельными трейдинговыми компаниями.