Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева провела встречу с директором Института сердца Борисом Тодуровым.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Николаев посетил Борис Тодуров – человек-легенда! Была безгранично рада познакомиться с ним. Планировали короткую встречу на кофе, а проговорили больше часа! Борис Михайлович мыслит большими проектами – обожаю такое! «Ставьте перед собой большие цели, чтобы не промахнуться», – принцип его жизни, – сообщила она.

Анна Замазеева рассказала, что Борис Тодуров планирует создать в Украине обширную университетскую клинику: «Подобный медицинский центр успешно работает в чешском Брно. Фактически это медицинский университет, большая больница, колледж, лаборатории, собранные в одном месте».

— Обсуждали идею построить такой кампус именно в Николаеве – проект амбициозный, но вполне реалистичный при условии привлечения средств от международных партнеров. Очень интересно! – рассказала председатель облсовета.

Она добавила, что реализация такого проекта позволит вернуть молодежь в Николаев.

— Если правильно подойти к реализации этого проекта, он позволит вернуть в город молодежь, привлечь лучших врачей и в конечном счете сэкономить средства, которые сейчас идут на содержание больниц, построенных еще в 70-80-е (в лучшем случае) годы прошлого столетия, – отметила Анна Замазеева.

По ее словам, с директором Института сердца они также обещали и первоочередные проблемы: «О том, что в области с миллионом жителей так и не появилась полноценная кардиохирургия, что сердечные заболевания на фоне войны стремительно моложе, что врачи едут за границу. И еще ПТРС… который так или иначе будет у очень большого количества украинцев. И особенно военных. И почти гарантировано у тех военных, которым пришлось пережить ужасы плена. Об этом сверхважном для меня вопросе вскоре напишу отдельно».

Напомним, 9 и 10 августа 2021 года в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.