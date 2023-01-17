Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 44 человек.

Об этом сообщает мэр города Борис Филатов.

- Уже 44 погибших, - написал Филатов, имея в виду жертв, погибших в результате коварного удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре.

Напомним, что по состоянию на утро 17 января на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома

Также напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.