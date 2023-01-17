По состоянию на утро 17 января из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 40 погибших, травмы получили 79 человек.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Более 63 часов идет спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома, - подчеркнул он.

По состоянию на 07:35 17 января 39 человек спасены, 40 погибли. 79 раненых, в том числе 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые. Еще 25 жильцов дома разыскивают.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года. Подтверждена смерть 40 человек, оказавшихся под завалами дома.

Напомним, что в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.