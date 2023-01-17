Николаевская областная прокуратура начала производство по факту российских обстрелов Очакова 16 января, во время которого погиб местный житель.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 16 января 2023 около 22:45 российские войска в очередной раз из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли жилые кварталы Очакова.

В результате атаки оккупантов погиб местный житель. Также были разрушены жилые дома и объект социальной инфраструктуры.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.