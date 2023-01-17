Варшава уже передала Киеву более 260 танков Т-72 разных модификаций.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ .

— Есть две причины: во-первых, Германия является частью НАТО, и если несколько союзников выражают готовность передать свои танки Украине, это важный момент. Во-вторых, давление немецкой политической сцены и общественного мнения растет, поэтому я надеюсь, что все эти элементы приведут к этому очень важному решению, – объяснил польский лидер.

По словам Дуды, военная помощь Киеву является ключевым элементом для разрешения сложной ситуации на востоке Украины.

— Если мы и дальше будем присылать большое количество современного оружия для защитников Украины, то у украинцев будет потенциал для того, чтобы остановить Россию, – подчеркнул он.

Дуда также выразил надежду, что появится несколько союзников, которые передадут Украине танки Leopard 2, Сhallenger из Великобритании.

Глава польского государства отметил, что Варшава оказывает значительную военную помощь Украине. По его словам, этой военной помощи Киеву уже предоставлено более 2 млрд долл., что является огромными средствами для Польши. Он сообщил, что в начальной фазе войны Польша передала Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые в то время были в польской армии.

Кроме того, Варшава передала Украине значительное количество самоходно-артиллерийских установок Krab и более 260 танков Т-72 разных модификаций. Он констатировал, что решение о передаче танков принималось в марте прошлого года немедленно, поскольку в начале войны Украина в них очень нуждалась. Для Польши это был сложнейший процесс, поскольку эти танки не были на складах, а на вооружении польской армии.

Напомним, Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.