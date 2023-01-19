Европейский парламент сегодня большинством голосов принял резолюцию в поддержку действия по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.

«За» этот документ проголосовали 472 депутата, против – 19, воздержались 33 европейских политики, передает Укринформ.

— Европейский парламент… подчеркивает необходимость и безотлагательность лидерства европейских институций и стран-членов в создании специального дополнительного трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством российской федерации и ее союзников; считает, что такой трибунал должен быть основан на основе международного соглашения между странами-единомышленниками при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН, — говорится в документе.

По мнению депутатов, такой путь действий позволит устранить пробелы в действующем международном уголовном законодательстве, при этом деятельность вновь трибунала должна основываться на принципах и стандартах Международного уголовного суда (МКС) и Римского устава.

Европейские политики призвали ЕС и его страны-члены во взаимодействии с партнерами и региональными организациями, такими как Совет Европы, создать «коалицию доброй воли» для осуществления международного правосудия и продвижения в борьбе с безнаказанностью россии за совершение агрессии. В этом контексте депутаты приветствовали предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о создании специального трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины.

— Европейский парламент… считает, что специальный трибунал должен обладать юрисдикцией для проведения расследования и наказания высшего политического и военного руководства российской федерации; предлагает, что специальный трибунал должен расследовать и осудить преступление агрессии против Украины с февраля 2014, согласно определению преступления агрессии, как изложено в статье 8 bis Римского Устава, — говорится в документе.

Как отмечается в резолюции, специальный трибунал должен дополнять усилия МКС и его прокурора по расследованию обвинений в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных в Украине. Этот специальный трибунал должен тесно сотрудничать с МКС и размещаться в Гааге. Создание такого международного трибунала с участием Украины, по мнению депутатов, должно начаться немедленно.

— Европейский парламент… призывает институты ЕС, в частности Европейскую Комиссию и Европейскую службу внешних действий, оказать поддержку для создания временного Офиса прокурора в Гааге и отмечает, что создание такого офиса будет важным практическим шагом вперед на пути к расследованию и осуждению трибуналом, который будет создан в будущем, преступления агрессии против Украины, говорится в документе.

Отдельным пунктом резолюция отмечает необходимость расследования и осуждения деятельности «нелегитимного лидера Беларуси» Александра Лукашенко за разрешение использовать территорию его страны для осуществления акта агрессии против третьей страны, также квалифицируемого как преступление агрессии, согласно Римскому уставу.

— Европейский парламент… твердо убежден, что образование этого специального трибунала для осуждения преступления агрессии пришлет очень четкий сигнал для российского общества и международному сообществу, что путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за совершенные в Украине преступления... а также станет сигналом для политической и деловой элиты россии, что возвращение россии в «бизнес как всегда» с Западом за лидерства Владимира Путина невозможно, — говорится в документе.

Как напоминается в резолюции, с начала российской агрессии, начавшейся с 2014 года, и особенно после неспровоцированного и ничем не оправданного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, российские войска совершали неизбирательные атаки против жилых массивов и гражданской инфраструктуры в Украине, убили тысячи мирных украинцев, развязавших террор по всей стране, обстреливая жилые дома, школы, больницы, железнодорожные станции, театры, сети электро- и водоснабжения. Эти жестокие бесчеловечные действия привели к смертям и неисчислимым страданиям, к разрушению и массовому перемещению людей.

Тысячи украинцев, включая сотни детей, были убиты российскими захватчиками. Большое количество людей прошли через унижения, пытки, сексуальное насилие, через насильственное похищение и депортацию, совершенные российскими войсками и их приспешниками. Международные правозащитные и правоохранительные группы имеют документальные подтверждения многочисленных актов зверства российских войск по отношению к гражданскому населению, включая массовые убийства, пытки, изнасилование и противоправное заключение, а также факты насильственной депортации украинцев и принудительной адаптации украинских детей.

Как отмечается в резолюции Европарламента, Российская Федерация была признана спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства. Агрессия России против Украины стала вопиющим нарушением всех действующих норм международного права и Хартии ООН.

Напомним, страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Это в свою очередь уменьшило доходы России.