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В среду, 18 января, прошла встреча главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, возглавляющей Консультационный центр Южного региона штаба по военнопленным, с семьями бойцов 36 бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в плену.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Что чаще всего спрашивают родные военнопленных во время наших встреч? Почти на каждой о порядке обменов и формировании списков. О том, как найти информацию о пленнике. Либо верно предоставить все нужные данные со собственной стороны. За каждым таким вопросом личная история целой семьи. Очень болезненная история. Вчера провели расширенную встречу с родными наших Защитников из 36-й отдельной бригады и 1-го отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся в плену. Говорили о том, что россия, к сожалению, не соблюдает Женевскую конвенцию. Их главные конвенции — это террор, убийства, разрушения...», — прокомментировала Анна Замазеева.
Также на встрече обсудили вопросы:
«Благодарна своей команде, коллегам из смежных структур и родным наших Героев, которые находятся с нашим представительством на постоянной связи. Мы все делаем одно дело, главная цель которого – возвращение наших Защитников и Защитниц домой!», — добавила председатель облсовета.
Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в скором времени в области откроется еще один центр временного пребывания.
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В среду, 18 января, прошла встреча главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, возглавляющей Консультационный центр Южного региона штаба по военнопленным, с семьями бойцов 36 бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в плену.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Что чаще всего спрашивают родные военнопленных во время наших встреч? Почти на каждой о порядке обменов и формировании списков. О том, как найти информацию о пленнике. Либо верно предоставить все нужные данные со собственной стороны. За каждым таким вопросом личная история целой семьи. Очень болезненная история. Вчера провели расширенную встречу с родными наших Защитников из 36-й отдельной бригады и 1-го отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся в плену. Говорили о том, что россия, к сожалению, не соблюдает Женевскую конвенцию. Их главные конвенции — это террор, убийства, разрушения...», — прокомментировала Анна Замазеева.
Также на встрече обсудили вопросы:
«Благодарна своей команде, коллегам из смежных структур и родным наших Героев, которые находятся с нашим представительством на постоянной связи. Мы все делаем одно дело, главная цель которого – возвращение наших Защитников и Защитниц домой!», — добавила председатель облсовета.
Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в скором времени в области откроется еще один центр временного пребывания.