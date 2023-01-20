Украина призывает другие страны прекратить сотрудничество с Россией в атомной сфере, а также ввести санкции против руководства «Росатома».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии The Washington Post.

Глава МИД заявил, что «Росатом» причастен к поставкам для российской военной промышленности. По его словам, это «еще более тревожный знак, доказывающий, что проблема более серьезная, чем считалось ранее».

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что атомное сотрудничество с Россией в условиях войны с Украиной безнравственно, поскольку финансирует преступления.

— Ядерное сотрудничество с сегодняшней Россией не только аморально, поскольку оно спонсирует военные преступления России в Украине, но и опасно. Мы призываем все государства прекратить какое-либо сотрудничество с Россией в ядерной отрасли, не вступать в какие-либо новые совместные проекты с Россией в этой области, — заявил министр.

Он призвал ввести персональные санкции против ключевых должностных лиц и сотрудников «Росатома», которые вмешивались в ядерную систему Украины. Кулеба считает, что санкции – это «абсолютный минимум».

Глава МИД отметил, что Украина избавилась от зависимости от поставок российского топлива для своей атомной промышленности. Другие страны могут последовать примеру. Он пояснил, что в последние годы Украина перешла на альтернативные поставки американской компании Westinghouse, которая оптимизировала топливо, чтобы обслуживать заводы советской эпохи.