Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться уголовной ответственности за вторжение России в Украину.

Об этом заявил в пятницу глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает Reuters.

— Эти зверства (России в Украине, — прим.) не должны остаться безнаказанными. Поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к полной ответственности за их действия, — сказал Джеймс Клеверли.

Отмечается, что участие Британии будет включать в себя оценку возможности создания нового «гибридного» трибунала, специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.

— Расследование агрессии могло бы дополнить установленные механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний правовой процесс Украины. Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности, – сказал Джеймс Клэверли.

Напомним, Европейский парламент вчера, 19 января, большинством голосов принял резолюцию в поддержку действия по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.