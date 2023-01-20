Сотрудники Николаевского морского порта ожидают возобновления работы и нарабатывают проекты по улучшению обслуживания судов разных типов.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время визита в Николаевский филиал Администрации морских портов Украины.

— Начиная с августа, Украина экспортировала морем почти 18 млн тонн агропродукции. К сожалению, пока только из одесских портов, Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы. Аграрии недополучают средства, ведь расходы на логистику «съедают» доходы от урожая, – отметил Гайду.

По его словам, присоединится Николаева к работе «зернового коридора» будет зависеть от успехов ВСУ на Кинбурнской косе, а также усилий дипломатов и международных партнеров.