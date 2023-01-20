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Сотрудники Николаевского морского порта ожидают возобновления работы и нарабатывают проекты по улучшению обслуживания судов разных типов.
Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время визита в Николаевский филиал Администрации морских портов Украины.
— Начиная с августа, Украина экспортировала морем почти 18 млн тонн агропродукции. К сожалению, пока только из одесских портов, Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы. Аграрии недополучают средства, ведь расходы на логистику «съедают» доходы от урожая, – отметил Гайду.
По его словам, присоединится Николаева к работе «зернового коридора» будет зависеть от успехов ВСУ на Кинбурнской косе, а также усилий дипломатов и международных партнеров.
— Восстановление работы Николаевского порта – одна из ключевых задач, которая обсуждается на самом высоком уровне. Надеемся, что его удастся решить успешно. Это будет победа для аграриев, Николаева, Украины, а также мощным вкладом в нашу и мировую продовольственную безопасность, – добавил глава аграрного комитета.
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Сотрудники Николаевского морского порта ожидают возобновления работы и нарабатывают проекты по улучшению обслуживания судов разных типов.
Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время визита в Николаевский филиал Администрации морских портов Украины.
— Начиная с августа, Украина экспортировала морем почти 18 млн тонн агропродукции. К сожалению, пока только из одесских портов, Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы. Аграрии недополучают средства, ведь расходы на логистику «съедают» доходы от урожая, – отметил Гайду.
По его словам, присоединится Николаева к работе «зернового коридора» будет зависеть от успехов ВСУ на Кинбурнской косе, а также усилий дипломатов и международных партнеров.
— Восстановление работы Николаевского порта – одна из ключевых задач, которая обсуждается на самом высоком уровне. Надеемся, что его удастся решить успешно. Это будет победа для аграриев, Николаева, Украины, а также мощным вкладом в нашу и мировую продовольственную безопасность, – добавил глава аграрного комитета.