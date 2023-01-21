Задержанный в субботу, 21 января, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

«Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.

Министерство развития общин территорий и инфраструктуры сообщило, что Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.