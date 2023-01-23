Минвосстановление инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем.

Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков.

— Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомним, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, – написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов: «Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года».

— В конце декабря начался до сих пор процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базы Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой. Я поручил команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи. Работаем дальше, – подытожил Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, он получил взятку в 400 тысяч долларов.

Позже министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 22 января сообщил, что Кабмин уволил Василия Лозинского с должности.