Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что среди мэров украинских городов во время войны сложилось определенное братство, которое помогает вместе преодолевать проблемы.

Об этом он сказал в интервью проекту «В постели», пишут НикВести.

— Городские головы очень сотрудничают. Когда у нас не было достаточно людей, чтобы забивать все окна фанерой после ежедневных бомбардировок, обратился в ассоциацию городов. Первые команды приехали из Ивано-Франковска. Где Николаев, а где Ивано-Франковск? Потом у нас были Черновцы, Житомир, Славутич, Одесса, Черноморск, разные команды. Городские головы звонили мне еще после того и говорили: «Тебе присылать?». Житомир дважды был, Сергей Сухомлин посылал мне команды. Видите, такое типа братство городских голов? У каждого из нас схожие проблемы, меньшие, большие, полномочия, но все мы понимаем, что местное самоуправление — ключ к будущему успеху нашего государства. И реформа децентрализации показала это, – отметил Александр Сенкевич.