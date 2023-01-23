|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:39
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца
|16:33
|Температура завтра:
|0 C°
Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что среди мэров украинских городов во время войны сложилось определенное братство, которое помогает вместе преодолевать проблемы.
Об этом он сказал в интервью проекту «В постели», пишут НикВести.
— Городские головы очень сотрудничают. Когда у нас не было достаточно людей, чтобы забивать все окна фанерой после ежедневных бомбардировок, обратился в ассоциацию городов. Первые команды приехали из Ивано-Франковска. Где Николаев, а где Ивано-Франковск? Потом у нас были Черновцы, Житомир, Славутич, Одесса, Черноморск, разные команды. Городские головы звонили мне еще после того и говорили: «Тебе присылать?». Житомир дважды был, Сергей Сухомлин посылал мне команды. Видите, такое типа братство городских голов? У каждого из нас схожие проблемы, меньшие, большие, полномочия, но все мы понимаем, что местное самоуправление — ключ к будущему успеху нашего государства. И реформа децентрализации показала это, – отметил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич собирается баллотироваться на еще один срок.
Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич не исключает увольнений или перестановок в исполнительных подразделениях городского совета.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что среди мэров украинских городов во время войны сложилось определенное братство, которое помогает вместе преодолевать проблемы.
Об этом он сказал в интервью проекту «В постели», пишут НикВести.
— Городские головы очень сотрудничают. Когда у нас не было достаточно людей, чтобы забивать все окна фанерой после ежедневных бомбардировок, обратился в ассоциацию городов. Первые команды приехали из Ивано-Франковска. Где Николаев, а где Ивано-Франковск? Потом у нас были Черновцы, Житомир, Славутич, Одесса, Черноморск, разные команды. Городские головы звонили мне еще после того и говорили: «Тебе присылать?». Житомир дважды был, Сергей Сухомлин посылал мне команды. Видите, такое типа братство городских голов? У каждого из нас схожие проблемы, меньшие, большие, полномочия, но все мы понимаем, что местное самоуправление — ключ к будущему успеху нашего государства. И реформа децентрализации показала это, – отметил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич собирается баллотироваться на еще один срок.
Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич не исключает увольнений или перестановок в исполнительных подразделениях городского совета.