Усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны столицы и Киевской области продолжается.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

По его словам, идет установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах, обустраиваются огневые сооружения на вероятных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава. Для этого используются железобетонные сооружения, устанавливаемые ниже уровня поверхности грунта.

После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволит максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов, пояснил Александр Павлюк.

— Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника напрасны, – заявил он.

Напомним, Российская Федерация планирует на весну и начало лета новое большое наступление в Украине.