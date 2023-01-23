Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что муниципальные власти сыграли одну из ключевых ролей в организации эффективного сопротивления во время полномасштабной войны.

Об этом шла речь в интервью городского головы на проекте «В постели с Маричкой Довбенко».

Именно мэры городов занимались обустройством блокпостов, организовали питание военных, коммунальные службы ремонтировали в том числе и военную технику и ликвидировали последствия обстрелов.

Мэр Николаева рассказал, что городские власти начали процесс обустройства в городе пунктов обогрева, которые позже по инициативе Офиса Президента получили название «Пункты Несокрушимости» и были созданы во всех регионах.

Александр Сенкевич, архивное фото

— У нас есть пункты несокрушимости, мы начали их обустраивать до того, как это стало мейнстримом в Украине. Мы выбрали некоторые объекты социальной сферы. Понимая, что могут быть проблемы с отоплением… Мы готовились к этой зиме, как к самой плохой. И потому начали обустраивать эти пункты с кроватями. Где есть возможность, мы выбирали именно объекты, где есть свои котельные, которые обслуживают отдельное заведение, оборудовали дизель-генераторами. На тот случай, если будет только хотя бы газ, то таким образом сможет работать этот пункт обогрева. Потом это уже стали пункты несокрушимости. Не хотелось бы их использовать, но они готовятся, и мы увеличиваем их количество, – сказал Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева считает, что передача местным властям максимального количества полномочий — это правильный путь в развитии местного самоуправления, а полномасштабная война это доказала.

— Хотелось бы быть достаточно толерантным, взвешенным в ответе на этот вопрос. Очень часто городские головы, городские власти требуют для себя отдельных полномочий или возможности принимать какие-либо решения на местах, это так называемый принцип субсидиарности. Если у тебя есть возможность решать что-то, то нужно передать финансирование и права для решения этих вопросов на месте. И мне кажется, что именно эта война показала, что мы следовали очень правильному пути децентрализации и предоставления местным органам власти максимального количества полномочий. Эти полномочия по обустройству этих пунктов несокрушимости, с одной стороны, конечно, что мы хотели бы какой-либо помощи от центральной власти, с другой стороны, мне кажется, что и полномочий, и ресурсов сегодня на местах хватает, чтобы организовать самостоятельно эти пункты. Ну а офис президента сегодня просто поставил задачу, и я говорю, что мы не ждали этой задачи, мы уже начали обустраивать эти пункты несокрушимости. От Офиса это просто приобрело более такую пиарную окраску. Потому что мы назвали, что это не пункты обогрева, а это пункты несокрушимости, и в них можно зарядить телефон, погреться, поспать, иногда помыться, сходить в душ. И мы делали это на местном уровне. Поэтому я не вижу здесь никакой возможности для ссор между центральной и местной властью. А то, что было, тлевшие до войны конфликты, они продолжают тлеть сейчас и во время войны, не разгораться, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что собирается баллотироваться на еще один срок.